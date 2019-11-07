Децл зарабатывал на продаже автографов сына Газманова в Чечне

Карманы музыканта были забиты трехрублевыми бумажками.

Отец Децла Александр Толмацкий рассказал в интервью "Ленте.ру", как его сын зарабатывал в юном возрасте. Он вспомнил, как артист ездил на гастроли в Грозный вместе с Олегом Газмановым и его сыном Родионом. Откровения отца Децла попали в документальный фильм о русской поп-музыке 1990-х гг.

По словам Толмацкого-старшего, с его сыном на гастролях произошел смешной эпизод. К нему кто-то подошел и сказал: "Мальчик, вот тебе три рубля, пусть Родион автограф напишет". Децл понял, что за автографы мальчика можно получить деньги, и начал их продавать. В результате все карманы молодого певца были забиты трехрублевыми бумажками.

Олег Газманов до создания группы "Эскадрон" продюсировал своего сына Родиона. Вместе с ним он записал, в частности, хит "Люси". Позже музыкант начал исполнять свои песни самостоятельно.

Ранее мы писали, что в сети появился первый документальный фильм про рэпера Децла.

Фото: Instagram / juzeppejostko