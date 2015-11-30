Слухи о романе певца с "Аленкой" появились после выхода его нового трека "Удаленка".

Родион Газманов опроверг информацию о романтических отношениях с бэк-вокалисткой. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Слуха о связи музыканта с коллегой по рабочему процессу возникли после того, как несколько дней назад певец разместил свою новую композицию. В треке артист поет о любви к девушке по имени Аленка.

В эфире петербургского телеканала сын Олега Газманова заявил, что на самом деле никакой девушки по имени Алена, с которой у него романтические отношения, не существует. Певец напомнил, что журналисты часто его "женят" с бэк-вокалисткой Василиной. Однако с ней у артиста только рабочие отношения.

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Видео: Телеканал "Санкт-Петербург"