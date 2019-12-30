Валерию Сюткину запретили въезд на Украину из-за высказываний о Крыме

Соответствующее решение вынесли в СБУ.

Служба безопасности Украины запретила Валерию Сюткину въезд в страну. Причиной стали высказывания артиста о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из российских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

В СБУ подчеркнули, что принимают подобные решения, когда видят, что действия иностранцев несут угрозу для безопасности Украины.

Концерт Сюткина должен был состояться 27 апреля во дворце "Украина". Кроме него, въезд в страну запретили еще 43 российским артистам. В 2015 году Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ. В него вошли Олег Газманов, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина и др. В случае, если они нарушат правила пересечения границ страны, в частности административной с Крымом, вопрос будет рассматриваться Госпогранслужбой.

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