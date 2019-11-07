В картине использовались архивные видео и интервью с близкими и коллегами артиста.

В четверг, 7 ноября, в сети появился первый документальный фильм про рэпера Децла "С закрытыми окнами". Кинолента опубликована на официальном YouTube-канале студии "Амурские волны".

За режиссуру картины отвечал Роман Супер. Деньги на фильм авторы собирали через краудфандинговую платформу.

Во время работы над лентой авторы пообщались с людьми лично знакомыми, как с личной, так и с творческой жизнью Кирилла. В съемках принимали участие его отец, рэперами Тимати, Лигалайзом, Мастером Шеff и другими.

Напомним, что Кирилл Толмацкий, известный как Децл и Le Truk, умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после своего выступления в Ижевске. Причиной смерти Децла назвали сердечную недостаточность.

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Видео: YouTube/Амурские волны