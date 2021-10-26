Япония запустила спутник для своей системы позиционирования

Спутник может определять координаты объектов на планете с погрешностью до шести сантиметров.

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries осуществила запуск ракеты-носителя H-2A с новым спутником для системы глобального позиционирования. Прямая трансляция события велась на официальном сайте корпорации.

Запуск был произведен с космодрома Танэгасима. На борту ракеты-носителя расположен спутник "Митибики" системы QZSS, призванный заменить первый спутник из такой же серии, который находится на орбите с 2010 года. Новинка пополнит группировку из трех аппаратов. Через два года в нее планируется добавить еще три аналогичных спутника.

Системой QZSS смогут пользоваться как обычные граждане, военные, а также спецслужбы Японии. Спутники "Митибики" могут определять координаты объектов на планете с погрешностью до шести сантиметров, в то время как у американской GPS данный показатель составляет десять метров.

Также утверждается, что система отличается большой степенью шифрования сигналов, что дает защиту от помех от внешних недоброжелательных вмешательств.

Ранее Китай запустил спутник для испытания технологий по сбору космического мусора.

Видео: mhi.com