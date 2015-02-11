Китай запустил спутник для испытания технологий по сбору космического мусора

Среди такого мусора старые космические аппараты и останки ракет.

Китай запустил спутник "Шицзянь-21" для испытания технологий по сбору космического мусора. Об этом информирует пресс-служба Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Запуск состоялся 24 октября около 04:30 по московскому времени с космодрома Сичан при помощи ракеты "Чанчжэн-3B".

Спутник проведет эксперименты по своду с орбиты космического мусора, в том числе старых космических аппаратов и останков ракет.

Ранее ракета-носитель Аriane-5 успешно стартовала с космодрома Куру. На борту ракеты находились два спутника связи. Один из них был создан по заказу оборонного ведомства Франции для обеспечения связи между командными пунктами и группировками войск, второй - для обеспечения в Ka-диапазоне в Северной и Южной Америках, а также над Атлантическим океаном для обеспечения связи между воздушными судами.

Видео: Youtube/Hi Space