Ракета-носитель Аriane-5 успешно стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Ariane 5 стартовала во Французской Гвиане. Трансляцию вела компания-оператор Arianespace.
Запуск осуществили с космодрома Куру около 5:10 по московскому времени. На борту ракеты находились два спутника связи – YRACUSE 4A и SES-17.
Первый аппарат был создан по заказу оборонного ведомства Франции. Он предназначен для обеспечения связи между командными пунктами и группировками войск.
Второй спутник будет предоставлять коммуникационное покрытие в Ka-диапазоне в Северной и Южной Америках, а также над Атлантическим океаном для обеспечения связи между воздушными судами.
Оба спутника были успешно выведены на орбиту. Изначально запуск ракеты-носителя планировали осуществить 22 сентября. Его позже отменили из-за неполадок в наземных системах.
Ранее Китай запустил к своей станции "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами.
Видео: Youtube/arianespace
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