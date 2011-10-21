Ракета-носитель Аriane-5 успешно стартовала с космодрома Куру

На борту Аriane-5 находились два спутника связи.

Ракета-носитель Ariane 5 стартовала во Французской Гвиане. Трансляцию вела компания-оператор Arianespace.

Запуск осуществили с космодрома Куру около 5:10 по московскому времени. На борту ракеты находились два спутника связи – YRACUSE 4A и SES-17.

Первый аппарат был создан по заказу оборонного ведомства Франции. Он предназначен для обеспечения связи между командными пунктами и группировками войск.

Второй спутник будет предоставлять коммуникационное покрытие в Ka-диапазоне в Северной и Южной Америках, а также над Атлантическим океаном для обеспечения связи между воздушными судами.

Оба спутника были успешно выведены на орбиту. Изначально запуск ракеты-носителя планировали осуществить 22 сентября. Его позже отменили из-за неполадок в наземных системах.

Ранее Китай запустил к своей станции "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами.

Видео: Youtube/arianespace