Япония вводит запрет на ввоз в Россию автомобилей определенной мощности

Ясутоси Нисимура заметил, что новая мера поможет не укреплять за счет Токио промышленную базу России.

Япония вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей на территорию России с 9 августа. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с местными журналистами в Токио сделал министр по экономике Ясутоси Нисимура. Чиновник заметил, что данный запрет касается мер, которые ограничивают экспорт товаров, которые могут помочь укрепить Москве собственную промышленную базу.

Меры будут обнародованы 2 августа, вступят в силу 9 августа. В соответствии с этим будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1900 миллилитров, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей. Ясутоси Нисимура, министр по экономики Японии

Чиновник добавил, что национальное Министерство экономики внимательно следит за украинским конфликтом. Власти в тесном взаимодействии с мировым сообществом и со странами G7 ("Большой семерки") приложит все силы для реализации запрета на экспорт.

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Фото и видео: YouTube / metichannel