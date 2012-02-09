Япония выразила "крайнее сожаление" из-за учений "Восток"

Хирокадзу Мацуно негативно относится к тренировкам РФ на "северных территориях".

Япония выразила "крайнее сожаление" из-за военных российских учений "Восток", которые проходят на территориях курильских островов Кушнаир и Итуруп, которые Токио считает своими "северными территориями". В рамках регулярного брифинга с журналистами генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Проведение военных учений России на северных территориях, невзирая на протест нашей страны, вызывает крайнее сожаление. Что касается дальнейшего, то мы будем внимательно следить за течением учений "Восток" Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Японский чиновник напомнил СМИ о том, что еще 27 июля Япония передала протест России по дипломатическим каналам ноту протеста в связи с тем, что Россия планирует провести маневры на островах. Кабмин счел, что организация подобных учений "не совпадает с позицией Японии, поэтому неприемлема". Москве было сделано представление с требованием исключить из зоны тренировок район четырех северных островов.

Генсек Кабмина Японии Мацуно: Токио считает полезными меры по ограничению цен на нефть РФ.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch