Генсек Кабмина Японии Мацуно: Токио считает полезными меры по ограничению цен на нефть РФ

В Японии поддерживают введение "птолка цен".

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил о том, что Токио считает полезными меры по ограничению цен на российскую нефть. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках регулярного брифинга с местными журналистами. По мнению кабмина, это решение позволит коллективному Западу ограничить доходы Москвы из-за украинского кризиса, а также гарантировать странам стабильные поставки в регион энергетических носителей.

Обсуждение предельного уровня цен и самой системы предстоит осуществить имеющим к этому отношение странам. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Эксперт указал СМИ на тот факт, что власти Токио продолжают обсуждать детали решения о введении "потолка цен" с другими участниками "Большой семерки" (G7), Также Япония продолжит внимательно следить за ситуацией на мировом энергетическом рынке.

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Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch