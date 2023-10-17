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Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа

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Ёко Камикава оценила гуманитарный кризис на Ближнем Востоке.

Японское правительство выделит десять миллионов долларов через международные организации в качестве гуманитарной помощи жителям сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции в Токио сделала глава министерства иностранных дел Ёко Камикава. Дипломат раскритиковала действия радикального движения ХАМАС в вопросе атаки на еврейское государство.

Мы следим за ситуацией с серьезной обеспокоенностью. Мы будем взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы быстро урегулировать ситуацию и улучшить гуманитарную обстановку в секторе Газа

Ёко Камикава, глава МИД Японии

Ёко Камикава. подчеркнула, что Япония намерена взаимодействовать со всеми сторонами ради того, чтобы быстро урегулировать ситуацию и улучшить гуманитарную обстановку в секторе Газа. Страна предпринимает дипломатические усилия для оказания гуманитарнй поддержки палестинскому населению и беженцам.

В Японии заявили о неизменной позиции по мирному договору с Россией.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA

Теги: ближний восток, гуманитарная помощь, ёко камикава, мид, палестина, сектор газа, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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