Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа

Ёко Камикава оценила гуманитарный кризис на Ближнем Востоке.

Японское правительство выделит десять миллионов долларов через международные организации в качестве гуманитарной помощи жителям сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции в Токио сделала глава министерства иностранных дел Ёко Камикава. Дипломат раскритиковала действия радикального движения ХАМАС в вопросе атаки на еврейское государство.

Мы следим за ситуацией с серьезной обеспокоенностью. Мы будем взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы быстро урегулировать ситуацию и улучшить гуманитарную обстановку в секторе Газа Ёко Камикава, глава МИД Японии

Ёко Камикава. подчеркнула, что Япония намерена взаимодействовать со всеми сторонами ради того, чтобы быстро урегулировать ситуацию и улучшить гуманитарную обстановку в секторе Газа. Страна предпринимает дипломатические усилия для оказания гуманитарнй поддержки палестинскому населению и беженцам.

В Японии заявили о неизменной позиции по мирному договору с Россией.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA