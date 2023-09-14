В Японии заявили о неизменной позиции по мирному договору с Россией

Ёко Камикава напомнила о территориальном вопросе.

Официальная позиция Токио в отношении РФ о решении территориальной проблемы в отношении "северных территорий", как в Японии называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и заключения мирного договора с Москвой остается неизменной. Соответствующее заявление в рамках своего первого публичного выступления на брифинге с журналистами сделала Ёко Камикава, получившая пост главы министерства иностранных дел в ходе недавних перестановок в местном правительстве.

В отношении северных территорий мы твердо придерживаемся направления решить территориальную проблему и заключить мирный договор. Ёко Камикава, глава МИД Японии

Напомним, что отношения между РФ и Японией долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Советский Союз и Токио подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи участков Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба территорий Кунашира и Итурупа даже не затрагивалась.В результате последующие переговоры ни к чему не привели, а мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В Кремле говорят о том, что указанные острова вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Ёко Камикава: Токио считает приоритетом возобновление посещения могил в России.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA