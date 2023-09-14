Ёко Камикава: Токио считает приоритетом возобновление посещения могил в России

Ёко Камикава оценила контакты с Москвой.

Одним из приоритетных направлений в отношениях с Россией у Токио будет возобновление посещения могил предков бывшими жителями "северных территорий", как в Японии принято называть курильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Соответствующее заявление в рамках своего первого публичного выступления на брифинге с журналистами сделала Ёко Камикава, получившая пост главы министерства иностранных дел Японии в ходе недавних перестановок в местном правительстве.

Что касается возобновления посещения могил на северных территориях и других обменов, то это является одним из приоритетов в японо-российских отношениях. Чтобы ответить чаяниям бывших жителей островов, которые находятся в преклонном возрасте, я намерена и впредь призывать Россию к возобновлению обменов с особым вниманием к вопросу посещения могил. Ёко Камикава, глава МИД Японии

Напомним, что российское внешнеполитическое ведомство 21 марта 2022 года заявило о том, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с соседним государством по мирному договору, а также дополнительно прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова. Москва вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Япония намерена сохранить санкции против России.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA