  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:23
179
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Япония намерена сохранить санкции против России

0 0

Ёко Камикава оценила национальные интересы в отношениях с Россией.

Токио как председатель "Большой семерки" (G7) будет сохранять антироссийское санкционное давление в связи с конфликтом на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с местными журналистами сделала Ёко Камикава, получившая пост главы министерства иностранных дел Японии в ходе недавних перестановок в кабинете министров. Дипломат подчеркнула, что в выстраивании контактов с Москвой страна будет исходить из своих национальных интересов. Она напомнила СМИ о том, что Япония и Россия являются географическими соседями, поэтому между ними должны вестись экономические отношения. В частности, речь идет о рыболовном промысле, безопасности в акватории моря.

Наша страна как председатель G7 будет продолжать дипломатические усилия, такие как введение жестких санкций против России.

Ёко Камикава, глава МИД Японии

Японский министр извинился за слова о загрязненной воде с "Фукусимы-1".

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA

Теги: ёко камикава, мид, саммит g7, санкции, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии