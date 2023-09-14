Япония намерена сохранить санкции против России

Ёко Камикава оценила национальные интересы в отношениях с Россией.

Токио как председатель "Большой семерки" (G7) будет сохранять антироссийское санкционное давление в связи с конфликтом на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с местными журналистами сделала Ёко Камикава, получившая пост главы министерства иностранных дел Японии в ходе недавних перестановок в кабинете министров. Дипломат подчеркнула, что в выстраивании контактов с Москвой страна будет исходить из своих национальных интересов. Она напомнила СМИ о том, что Япония и Россия являются географическими соседями, поэтому между ними должны вестись экономические отношения. В частности, речь идет о рыболовном промысле, безопасности в акватории моря.

Наша страна как председатель G7 будет продолжать дипломатические усилия, такие как введение жестких санкций против России. Ёко Камикава, глава МИД Японии

Японский министр извинился за слова о загрязненной воде с "Фукусимы-1".

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA