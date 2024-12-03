Кэйитиро Татибана оценил вероятность новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Японское правительство обеспокоено обострением ситуации в районе ливано-израильской государственной границы и требует от всех сторон регионального кризиса выполнять соглашение о режиме прекращении огня. Соответствующее заявление сделал в ходе регулярного брифинга с местными журналистами в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Кэйитиро Татибана.

Мы внимательно и с обеспокоенностью следим за ситуацией <...>. Япония продолжит требовать от всех сторон полного соблюдения соглашения о прекращении огня, а также принятия мер для обеспечения региональной стабильности. Кэйитиро Татибана, замгенсека кабмина Японии

Напомним, что 27 ноября вступило в законную силу соглашение о первом с начала военных действий в октябре 2023 года перемирии между еврейским государством и Ливаном. Документ предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы при поддержке Временных сил Всемирной организации. В свою очередь Израиль начнет постепенно, в период до 60 дней, выводить собственные войска с территории ливанского государства.

Глава МИД Японии заявил, что не знает о воровстве выделенной Киеву помощи.

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