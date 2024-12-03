Глава МИД Японии заявил, что не знает о воровстве выделенной Киеву помощи

Руководитель японского внешнеполитического ведомства Такэси Ивая заявил о том, что он не находится в курсе сообщений о присвоении украинскими чиновниками денежных средств из выделенной киевскому режиму финансовой и военной помощи коллективным Западом. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с местными журналистами сделал глава министерства по иностранным делам Такэси Ивая. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ о целесообразности оказания дальнейшей поддержки Киеву с учетом заявлений бывшего заместителя министра труда Польши Петра Кульпы, находившегося в должности в период с 2004 по 2005 года, о краже украинскими чиновниками до 50 процентов от выделенных стране средств.
Прежде всего, я не знаю о присвоении, о котором вы сказали. Мы намерены продолжить эти усилия в сотрудничестве с правительством Украины, соответствующими организациями и международным сообществом.
Такэси Ивая, глава МИД Японии
Такэси Ивая заметил, что Токио объявил к настоящему моменту о выделении Киеву в общей сложности около 12 миллиардов долларов.
В МИД Японии прокомментировали слова Путина о санкциях.
Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA
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