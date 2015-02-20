В МИД Японии прокомментировали слова Путина о санкциях

Такэси Ивая оценил речь президента России на "Валдае".

Высказывание российского президента Владимира Путина по отношениям с властями Токио звучит "немного в позитивном ключе", однако до того момента, пока ситуация с региональным конфликтом на украинской территории не изменится, Япония вместе со странами G7 ("Большой семерки") продолжит вести антироссийское жесткое санкционное давление. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с местными журналистами сделал глава министерства по иностранным делам Такэси Ивая.

Мне известно из СМИ о высказывании президента Путина на заседании клуба "Валдай". По этим сообщениям СМИ, насколько можно судить, есть ощущение, что это высказывание немного в позитивном ключе. Такэси Ивая, глава МИД Японии

Иностранный дипломат добавил, что страна стремится к тому, чтобы можно было скорее осуществить справедливый и продолжительный мир на Украине, поэтому продолжит оказывать поддержку киевскому режиму. Такэси Ивая напомнил, что кроме украинского кризиса в отношениях Москвы и Токио есть и другие важные проблемы. том числе речь идет о необходимости установления взаимопонимания между странами-соседями при соблюдении национальных интересов.

Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA