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В МИД Японии прокомментировали слова Путина о санкциях

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Такэси Ивая оценил речь президента России на "Валдае".

Высказывание российского президента Владимира Путина по отношениям с властями Токио звучит "немного в позитивном ключе", однако до того момента, пока ситуация с региональным конфликтом на украинской территории не изменится, Япония вместе со странами G7 ("Большой семерки") продолжит вести антироссийское жесткое санкционное давление. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с местными журналистами сделал глава министерства по иностранным делам Такэси Ивая.

Мне известно из СМИ о высказывании президента Путина на заседании клуба "Валдай". По этим сообщениям СМИ, насколько можно судить, есть ощущение, что это высказывание немного в позитивном ключе.

Такэси Ивая, глава МИД Японии

Иностранный дипломат добавил, что страна стремится к тому, чтобы можно было скорее осуществить справедливый и продолжительный мир на Украине, поэтому продолжит оказывать поддержку киевскому режиму. Такэси Ивая напомнил, что кроме украинского кризиса в отношениях Москвы и Токио есть и другие важные проблемы.  том числе речь идет о необходимости  установления взаимопонимания между странами-соседями при соблюдении национальных интересов.

Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина.

Фото и видео: YouTube /  外務省 / MOFA

Теги: курилы, курильские острова, такэси ивая, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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