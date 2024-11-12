Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина

Ёсимаса Хаяси уведомил о подготовке контакта между японским и китайским руководством.

В настоящее время ведутся согласования о том, чтобы провести рабочую встречу японского премьер-министра Сигэру Исибы с китайским председателем Си Цзиньпином. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ о вероятных контактах между политическими лидерами двух государств.

В условиях, когда в отношениях Японии и Китая есть много различных возможностей и вместе с тем много задач и сложных проблем, важен диалог на высоком уровне, включая уровень глав государств, и поиск взаимопонимания… Поэтому сейчас идут согласования Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Напомним, что в японских СМИ появились сведения о том, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба проведет первую встречу с коллегой из Пекина Си Цзиньпином в середине ноября 2024 года. Предположительно, мероприятие будет запланировано на полях саммита АТЭС в Бразилии или на площадке G20 ("Большой двадцатки").

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Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース