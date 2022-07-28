Ёсихико Исодзаки оценил заявление лидера Северной Кореи о готовности противостоять США.

Япония считает неприемлемыми ядерные и ракетные разработки КНДР. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Токио сделал заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки. Он прокомментировал ситуацию с Северной Кореей, так как она, по мнению правительства, угрожает национальной и мировой безопасности. Таким образом чиновник оценил выступление Ким Чен Ына о готовности применять ядерное вооружение, если это будет необходимо.

Правительство делает все возможное для сбора и анализа необходимой информации и проведения бдительного мониторинга, также мы будем тесно сотрудничать с США и Южной Кореей. Ёсихико Исодзаки, замгенсека кабмина Японии

Напомним, что Ким Чен Ын в своей речи по случаю отмечаемой годовщины окончания Корейской войны, которая происходила в 1950-1953 годах,г отметил, что Северная Корея полностью готова к любым военным столкновениям с американской стороной.

Япония считает нарушением международного права признание ДНР и ЛНР со стороны КНДР.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch