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Япония считает нарушением международного права признание ДНР и ЛНР со стороны КНДР

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Ёсимаса Хаяси считает, что поведение Северной Кореи идет в разрез с резолюциями ООН.

Япония считает нарушением международного права признание Донецкой и Луганской народных республик со стороны КНДР. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярной пресс-конференции в Токио с местными журналистами глава внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси. По словам дипломата, деятельность Пхеньяна по данному вопросу не сочетается с резолюциями ООН.

Это является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем этого и считаем нарушением международного права.

Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Напомним, что Северная Корея признала независимость ЛНР и ДНР. Леонид Пасечник в собственном Telegram-канале выразил уверенность в том, что партнерство Донбасса с КНДР будет долгим и плодотворным. Денис Пушилин отметил, что признание суверенитета означает то, что статус ДНР продолжает укрепляться.

Япония рассмотрит необходимость дополнительного надзора над самодельным оружием.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA

Теги: днр, донбасс, ёсимаса хаяси, кндр, лнр, оон, северная корея, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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