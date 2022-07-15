Япония считает нарушением международного права признание ДНР и ЛНР со стороны КНДР

Ёсимаса Хаяси считает, что поведение Северной Кореи идет в разрез с резолюциями ООН.

Япония считает нарушением международного права признание Донецкой и Луганской народных республик со стороны КНДР. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярной пресс-конференции в Токио с местными журналистами глава внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси. По словам дипломата, деятельность Пхеньяна по данному вопросу не сочетается с резолюциями ООН.

Это является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем этого и считаем нарушением международного права. Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Напомним, что Северная Корея признала независимость ЛНР и ДНР. Леонид Пасечник в собственном Telegram-канале выразил уверенность в том, что партнерство Донбасса с КНДР будет долгим и плодотворным. Денис Пушилин отметил, что признание суверенитета означает то, что статус ДНР продолжает укрепляться.

Япония рассмотрит необходимость дополнительного надзора над самодельным оружием.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA