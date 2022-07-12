Хирокадзу Мацуно оценил необходимость введения новых мер из-за гибели Синдзо Абэ.

Япония рассмотрит необходимость дополнительного надзора над самодельным оружием. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга в Токио сделал генеральный секретарь местного правительства Хирокадзу Мацуно. Он заметил, что власти страны видят возможность введения новых мер из-за убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Мы рассмотрим соответствующую необходимость после изучения результатов расследования нынешнего инцидента, а также обстоятельств подобных происшествий. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что смертельное нападение на Абэ произошло 8 июля. В момент атаки экс-премьер Японии выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 41-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в жертву. Пострадавшего на вертолете госпитализировали в больницу, но спасти политика не удалось.

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Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch