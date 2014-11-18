Глава МИД Японии: Токио будет побуждать нейтральные страны G20 к санкциям против Москвы

Ёсимаса Хаяси рассказал о планах работы Японии по Группе Двадцати.

Глава внешнеполитического ведомства Японии заявил о том, что Токио будет побуждать нейтральные страны, входящие в Группу двадцати (саммит G20), к санкциям против Москвы. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках пресс-конференции в местном МИДе. Эксперт уточнил, что для большей эффективности санкционного давления Япония планирует и дальше разрабатывать меры противодействия РФ в сотрудничестве с мировым сообществом.

Кроме того, в рамках "двадцатки" мы будем побуждать государства, которые занимают нейтральную позицию. Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Напомним, что российский лидер Владимир Путин утром 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкционные пакеты против РФ.

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Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA