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Глава МИД Японии: Токио будет побуждать нейтральные страны G20 к санкциям против Москвы

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 Ёсимаса Хаяси рассказал о планах работы Японии по Группе Двадцати.

Глава внешнеполитического ведомства Японии заявил о том, что Токио будет побуждать нейтральные страны, входящие в Группу двадцати (саммит G20), к санкциям против Москвы. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках пресс-конференции в местном МИДе. Эксперт уточнил, что для большей эффективности санкционного давления Япония планирует и дальше разрабатывать меры противодействия РФ в сотрудничестве с мировым сообществом.

Кроме того, в рамках "двадцатки" мы будем побуждать государства, которые занимают нейтральную позицию.

 Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Напомним, что российский лидер Владимир Путин утром 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкционные пакеты против РФ.

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Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA

Теги: ёсимаса хаяси, мид, нейтралитет, саммит g20, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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