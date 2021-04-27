В Генконсульстве Японии петербуржцы могут оставить соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ

В пресс-службе консульства уточнили время приема: записи можно сделать 12 и 13 июля с 10:00 до 13:00 и с 14:30 до 17:30.

Петербуржцы 12 и 13 июля смогут оставить соболезнования в связи с гибелью бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом в пятницу, 8 июля, рассказали в консульстве Японии в городе.

Для приема записей в одном из залов консульства выложат книгу соболезнований. В пресс-службе консульства уточнили время приема: записи можно сделать 12 и 13 июля с 10:00 до 13:00 и с 14:30 до 17:30. После книгу отправят в Токио.

Генеральное консульство Японии находится на набережной реки Мойки, 29.

Ранее мы сообщали, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице. Политику было 67 лет.

Фото: kremlin.ru



