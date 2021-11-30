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Бывший премьер-министр Японии Сидзо Абэ скончался в больнице

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Политику было 67 лет.

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице Медицинского университета Нары на 68-ом году жизни после совершенного на него покушения. Об этом сообщил телеканал NHK.

Напомним, что нападение произошло примерно в 11:30 по местному времени (5:30 МСК), в ходе уличного выступления Абэ в городе Нара. Неизвестный 2 раза выстрелил политику в спину с близкого расстояния, нанеся ему тяжелые ранения. 

Позже полиция задержала на месте покушения 41-летнего Тэцую Ямагами, который ранее служил в морских силах самообороны Японии. Сейчас он находится под арестом и проходит по делу в качестве подозреваемого. 

Ранее Лавров прокомментировал покушение на Синдзо Абэ.

Видео: YouTube / ANNnewsCH

Теги: сидзо абэ, смерть, япония
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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