Лавров прокомментировал покушение на Синдзо Абэ

Глава российского МИД выразил соболезнования коллеге.

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался по поводу покушения на экс-премьера Японии Сидзо Абэ, которое произошло накануне. Свою точку зрения он выразил в беседе с журналистами.

Я не знаю, что стоит за этим покушением, узнал об этом в ходе заседания "группы двадцати". Я в общем-то был первым, кто начал свое выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшествием. Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что нападение на японского политика произошло в пятницу, 8 июля, в японском городе Нара примерно 11.30 по местному времени (05.30 по МСК). Абэ проводил уличное выступление, во время которого, по информации местных СМИ, в него дважды выстрелил неизвестный из дробовика. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, у него диагностировали остановку сердца и легких.

Позже полиция задержала на месте покушения 41-летнего Тэцую Ямагами. Сейчас он находится под арестом и проходит по делу в качестве подозреваемого.

Ранее Лавров заявил, что "не приглашал никого фотографироваться" на саммите G20.

Видео: МИД России