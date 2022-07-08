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Лавров прокомментировал покушение на Синдзо Абэ

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Глава российского МИД выразил соболезнования коллеге.

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался по поводу покушения на экс-премьера Японии Сидзо Абэ, которое произошло накануне. Свою точку зрения он выразил в беседе с журналистами.

Я не знаю, что стоит за этим покушением, узнал об этом в ходе заседания "группы двадцати". Я в общем-то был первым, кто начал свое выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшествием.

Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что нападение на японского политика произошло в пятницу,  8 июля, в японском городе Нара примерно 11.30 по местному времени (05.30 по МСК). Абэ проводил уличное выступление, во время которого, по информации местных СМИ,  в него дважды выстрелил неизвестный из дробовика. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, у него диагностировали остановку сердца и легких.

Позже полиция задержала на месте покушения 41-летнего Тэцую Ямагами. Сейчас он находится под арестом и проходит по делу в качестве подозреваемого. 

Ранее Лавров заявил, что "не приглашал никого фотографироваться" на саммите G20.

Видео: МИД России

Теги: политика, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Видео,

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