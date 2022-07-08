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Лавров заявил, что "не приглашал никого фотографироваться" на саммите G20

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Также глава российского МИД подчеркнул, что за организационные вопросы отвечает Индонезия, принимающая мероприятие.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о намерении госсекретаря США Энтони Блинкена избегать групповых фотосессий в ходе саммита G20 в Индонезии.  Дипломат отметил, что он и сам не приглашал никого с ним фотографироваться.

И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Такой комментарий был дан после проведения совещания глав МИД G20. Отметим, что организаторы встречи предоставили Лаврову место рядом с мексиканским коллегой и главой дипломатии Саудовской Аравии. Представитель МИД РФ прибыл на мероприятие за несколько минут до его старта. 

Ранее Захарова заявила, что российская делегация едет на встречу G20 с конструктивным настроем

Видео: МИД России

Теги: g20, политика, сергей лавров, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Видео, Мировые новости, Новости Сирии,

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