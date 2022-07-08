Лавров заявил, что "не приглашал никого фотографироваться" на саммите G20

Также глава российского МИД подчеркнул, что за организационные вопросы отвечает Индонезия, принимающая мероприятие.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о намерении госсекретаря США Энтони Блинкена избегать групповых фотосессий в ходе саммита G20 в Индонезии. Дипломат отметил, что он и сам не приглашал никого с ним фотографироваться.

И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Такой комментарий был дан после проведения совещания глав МИД G20. Отметим, что организаторы встречи предоставили Лаврову место рядом с мексиканским коллегой и главой дипломатии Саудовской Аравии. Представитель МИД РФ прибыл на мероприятие за несколько минут до его старта.

Ранее Захарова заявила, что российская делегация едет на встречу G20 с конструктивным настроем.

Видео: МИД России