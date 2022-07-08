У экс-премьера Японии Абэ зафиксировали остановку сердца после покушения

Смерть политика при этом не подтвердили.

Бывший японский премьер Синдзо Абэ доставлен в больницу после покушения на убийство. У политика диагностировали остановку сердца и легких, смерть при этом не подтверждена, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пожарного управления префектуры Нара.

Отметим, что других подробностей о состоянии пострадавшего не приводится. Известно лишь, что Абэ госпитализировали в критическом состоянии после вызова на номер экстренных служб 119.

Покушение на политика произошло в ходе его публичного выступления в городе Нара. Неизвестный выстрелил в Набэ из дробовика сзади на достаточно близком расстоянии.

Ранее мы сообщили о том, что Япония попросила Россию разъяснить указ Путина о проекте "Сахалин-2".

Видео: YouTube / 朝日新聞社, SankeiNews ; Telegram / Раньше всех. Ну почти.