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У экс-премьера Японии Абэ зафиксировали остановку сердца после покушения

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Смерть политика при этом не подтвердили.

Бывший японский премьер Синдзо Абэ доставлен в больницу после покушения на убийство. У политика диагностировали остановку сердца и легких, смерть при этом не подтверждена, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пожарного управления префектуры Нара.

Отметим, что других подробностей о состоянии пострадавшего не приводится. Известно лишь, что Абэ госпитализировали в критическом состоянии после вызова на номер экстренных служб 119.

Покушение на политика произошло в ходе его публичного выступления в городе Нара. Неизвестный выстрелил в Набэ из дробовика сзади на достаточно близком расстоянии. 

Ранее мы сообщили о том, что Япония попросила Россию разъяснить указ Путина о проекте "Сахалин-2".

Видео: YouTube / 朝日新聞社, SankeiNews ; Telegram / Раньше всех. Ну почти.

Теги: остановка сердца, покушение, премьер министр синдзо абэ, япония
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Видео,

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