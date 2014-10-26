Фумио Кисида рассказал о намерении продолжать контакты с Москвой по северным территориям.

Япония считает недопустимым прекращение переговоров по мирному договору с Россией. Такое мнение в рамках дебатов в местном парламенте высказал глава правительства Фумио Кисида. Чиновник добавил, что в настоящее время Токио не способно говорить о перспективах общения с Москвой по данной теме.

Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест. Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Кисида уточнил законодателям, что японское правительство не намерено пересматривать государственный бюджет на 2022 финансовый год (начнется с 1 апреля). В нем уже предусмотрены расходы на развитие экономического сотрудничества с РФ, в частности, на поддержку японских предприятий.

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Фото и видео: Youtube/ANNnewsCH