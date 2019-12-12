Лукашенко: белорусских журналистов привлекают к суду, если они борются против государства

Глава Белоруссии рассказал о том, какие цели не должны преследовать представители СМИ.

Александр Лукашенко рассказал о том, что белорусских журналистов привлекают к суду, если они борются против собственного государства, а не из-за их профессиональной деятельности. Лидер республики добавил, что представители СМИ являются такими же гражданами страны, как все остальные. При этом иногда они получают за свою работу деньги с Запада. Такой позицией политик поделился с японскими журналистами для телеканала TBS.

Если они борются против собственного государства, получая за это деньги от США и коллективного Запада, то по закону отвечают за свои противоправные действия. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко вспомнил, что ранее арестованные журналисты получали заработную плату из фондов Германии, Польши и США. Глава республики уточнил, что, как и в Японии, те, кто нарушает закон, должен отвечать по закону. Лукашенко отметил важность журналистики как профессии. Он призвал что сотрудники прессы и медиа должны соответствовать высоким стандартам, "доставать факты и класть на стол", а не заниматься пропагандой.

Лукашенко недоволен, что Япония присоединилась к санкциям Запада.

Фото и видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира