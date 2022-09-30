Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата

Ёсимаса Хаяси рассказал о реакции Токио на инцидент с дипломатом.

Япония рассматривает ответные меры в отношении России из-за высылки своего дипломата из Владивостока. Соответствующей информацией с местными журналистами в ходе выступления на пресс-конференции с Токио поделился министр по иностранным делам Ёсимаса Хаяси.

В настоящее время мы рассматриваем соответствующие меры, но пока я не готов это обнародовать. Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Напомним, что ФСБ России еще 26 сентября сообщила о том , что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори. Мужчина подозревается по статье за сбор секретных сведений. Дипломата поймали с поличным, когда он работал за денежное вознаграждение, получая информацию ограниченного распространения по вопросу взаимодействия РФ с одним из государств Азиатско-Тихоокеанского региона, а также данных о влиянии западных санкций на экономическую систему страны. В опубликованном силовиками ролике иностранец признал вину и сообщил, что действительно нарушил российское законодательство. В Москве заявили о протесте Токио по дипломатическим каналам. Консула объявили персоной нон грата.

Япония: генконсул во Владивостоке планирует покинуть РФ до 28 сентября.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA