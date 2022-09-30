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Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата

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Ёсимаса Хаяси рассказал о реакции Токио на инцидент с дипломатом.

Япония рассматривает ответные меры в отношении России  из-за высылки  своего дипломата из Владивостока. Соответствующей информацией с местными журналистами в ходе выступления на пресс-конференции с Токио поделился министр по иностранным делам Ёсимаса Хаяси.

В настоящее время мы рассматриваем соответствующие меры, но пока я не готов это обнародовать.

Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Напомним, что ФСБ России еще 26 сентября сообщила о том , что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори. Мужчина подозревается по статье за сбор секретных сведений. Дипломата поймали с поличным, когда он работал за денежное вознаграждение, получая информацию ограниченного распространения по вопросу взаимодействия РФ с одним из государств Азиатско-Тихоокеанского региона, а также данных о влиянии западных санкций на экономическую систему страны. В опубликованном силовиками ролике иностранец признал вину и сообщил, что действительно нарушил российское законодательство. В Москве заявили о протесте Токио по дипломатическим каналам. Консула объявили персоной нон грата.

Япония: генконсул во Владивостоке планирует покинуть РФ до 28 сентября.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA

Теги: владивосток, высылка дипломата, ёсимаса хаяси, мид, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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