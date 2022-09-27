Япония: генконсул во Владивостоке планирует покинуть РФ до 28 сентября

Мотоки Тацунори покинет РФ по соображениям собственной безопасности.

Власти Японии заявили, что генеральный консул Токио во Владивостоке Мотоки Тацунори планирует покинуть территорию России до 28 сентября. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга поделился генеральный секретарь местного правительства Хирокадзу Мацуно. Чиновник озвучил прессе слова министра иностранных дел Ёсимамы Хаяси о недопустимости задержания дипломата.

С точки зрения безопасности, которая является приоритетной, планируется, что Россию он покинет до 28 сентября. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что днем 27 сентября МИД Японии вызвал российского Михаила Галузина, заявив ему ноту протеста в связи с задержанием консула Мотоки Тацунори. Напомним, что иностранец пойман 26 сентября силами ФСБ РФ. Мужчину задержан с поличным во время получения сведений ограниченного распространения данных по сотрудничеству РФ с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также воздействии западной санкционной политики на экономику Приморского края. За эту деятельность иностранец получал денежное вознаграждение.

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Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch