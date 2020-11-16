В Токио началась церемония похорон Синдзо Абэ

Активисты проводят протесты, пока центр города перекрыт из-за высокопоставленных гостей.

В Токио началась траурная церемония государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Прямую трансляцию с места событий ведут все местные телеканалы. На мероприятие в зале боевых искусств Nippon Budokan приглашены 4,5 тысячи человек, включая лидеров 34 государств, а также 14 экс-лидеров стран. Во время вноса гроба в помещение были произведены первые из 19 холостых залпов от артиллерийского расчета сил самообороны Японии.

Известно, что автомобиль с прахом б Синдзо Абэ выехал от его дома в Токио в 13:25 по местному времени (в 07:25 утра по московскому времени) и спустя полчаса кортеж прибыл к залу боевых искусств. Вдову политика встретил лично действующий глава японского правительства Фумио Кисида, а также генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министр обороны страны Нобуо Киси. Последний также является младшим братом Синдзо Абэ. Несмотря на то, что безопасность на мероприятии охраняют около 20 тысяч правоохранительных органов, в Токио проходят массовые протесты. Главные дороги в центре столицы перекрыты на тот период, пока в столице находятся высокопоставленные гости.

Напомним, что Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Киллером признан 41-летний Тэцуя Ямагами. Мужчина дважды выстрелил в жертву со спины из самодельного оружия. Медики отметили, что политик получил ранение шеи и груди, которые стали для него смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Его кремировали 12 июля.

На похороны экс-премьера Японии Абэ приедут Саркози, Ренци и Мэй.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости