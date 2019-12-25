На похороны экс-премьера Японии Абэ приедут Саркози, Ренци и Мэй

Хирокадзу Мацуно рассказал об иностранных гостях, которые приедут в Токио на похороны экс-премьера Японии.

На похороны бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ приедут действующая вице-президент США Камала Харрис, бывший президент Франции Николя Саркози, экс-глава итальянского правительства Маттео Ренци, экс-лидер Германии Кристиан Вульф,бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Токио поделился генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Чиновник отметил, что эти гости ожидаются также, как и ранее заявленные иностранцы.

На похороны приедут эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су. Мы рады приветствовать этих лиц и окажем им достойный прием. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что государственные похороны бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ вызывают неоднозначную реакцию внутри страны. В частности, на траурных мероприятиях не будут присутствовать представители четырех местных оппозиционных политических партий. Речь идет о членах Конституционно-демократической, Коммунистической, партии Рэйва и Социалистической.

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Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch