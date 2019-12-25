Япония сообщила о встрече министров иностранных дел G7 на полях ГА ООН

Есимаса Хаяси сообщил о темах, которые затронул лидеры внешнеполитических ведомств.

Япония сообщила о встрече министров иностранных дел G7 ("Большой семерки") на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге перед журналистами в Токио сделал глава внешнеполитического ведомства Есимаса Хаяси. Чиновник пояснил, что мероприятия запланированы в рамках недели высокого уровня.

В ходе недели высокого уровня пройдет встреча министров иностранных дел "четверки", выступающей за реформу СБ ООН, встреча министров иностранных дел G7 <...>, а также другие встречи. Есимаса Хаяси, глава МИД Японии

Дипломат заметил, что его рабочий визит в Нью-Йорк продлится с 19 по 24 декабря. Глава японского внешнеполитического ведомства уведомил СМИ о том, что японская делегация во главе с премьер-министром Фумио Кисидой на неделе высокого уровня ГА ООН будет активно обсуждать вопрос ядерного разоружения, украинском кризисе.

Япония заявила о намерении внимательно следить за развитием отношений РФ и КНР.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA