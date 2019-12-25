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Япония заявила о намерении внимательно следить за развитием отношений РФ и КНР
Сегодня, 8:33
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Япония заявила о намерении внимательно следить за развитием отношений РФ и КНР

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Есимаса Хаяси рассказал о встрече Путина и Си Цзиньпина в Самарканде.

Япония заявила о намерении внимательно следить за развитием отношений РФ и КНР. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга с журналистами в Токио поделился глава внешнеполитического ведомства Есимаса Хаяси. В правительстве считают необходимым мониторить ситуацию со сближением российско-китайских позиций. Таким образом чиновник прокомментировал встречу президентов Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Мы считаем необходимым внимательно следить за развитием российско-китайских отношений.

Есимаса Хаяси, глава МИД Японии

Глава МИД Японии подчеркнул, что японская сторона в курсе прошедших в четверг 15 сентября между лидерами РФ и КНР переговоров. При этом в Токио не дадут прямых комментариев. Кабмин полагает, что Россия и Китай обсуждали региональные вопросы.

Япония может ввести этой зимой особый режим экономии энергии.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA

Теги: встреча путина и си цзиньпина, ёсимаса хаяси, китай, мид, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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