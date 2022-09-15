Япония может ввести этой зимой особый режим экономии энергии

Хирокадзу Мацуно рассказал о работе над энергетической безопасностью страны.

Японское правительство изучает вопрос о введении этой зимой особого режима экономии электрической энергии из-за напряженной ситуации с работой местных электростанций, а также существующей опасностью в нехватке топлива. Соответствующей информацией на брифинге с журналистами в Токио поделился генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

С учетом дискуссий в совете экспертов при министерстве экономики, торговли и промышленности. Мы примем по поводу режима экономии решение. Перспективы с электроэнергией этой зимой остаются весьма суровыми. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Сейчас специалисты работают над обеспечением более активного функционирования японских атомных реакторов, а также думают над снабжением топливом тепловых станций. В министерстве по экономике, торговле и промышленности надеются на то, что варианта с экономией ресурсов у властей страны получится избежать.

Япония на Генассамблее ООН изложит свою позицию по реформе Совбеза.

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