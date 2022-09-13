Япония на Генассамблее ООН изложит свою позицию по реформе Совбеза

Ёсимаса Хаяси рассказал о темах, которые Япония хочет обсудить на заседаниях ГА ООН.

Япония на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планирует изложить свою позицию по реформе Совета Безопасности Всемирной организации, а также поднять вопросы усиления функций в сфере ядерного разоружения. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава местного внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси. Чиновник добавил, что мероприятия ГА планирует посетить он лично, а также премьер-министр страны Фумио Кисида.

Японская сторона активным образом намеревается изложить свою позицию по усилению функции ООН, включая вопрос реформы СБ, тему ядерного разоружения. Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Эксперт уверен в том, что украинский кризис будет одной из ключевых тем на предстоящей сессии ГА ООН. В Токио намерены подтвердить сотрудничество по основным вопросам со своими международными партнерами. Открытие 77-ой по счету сессии Генеральной Ассамблеи запланировано в Нью-Йорке на 13 сентября. А 20 числа откроется неделя высокого уровня, на которую съедутся лидеры государств, правительств, министры.

Генсек кабмина Японии Мацуно заявил, что развитие ядерной программы КНДР неприемлемо.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA

