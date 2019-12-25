Генсек кабмина Японии Мацуно заявил, что развитие ядерной программы КНДР неприемлемо

В Токио поддерживают полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что развитие ядерной программы КНДР неприемлемо. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе регулярного брифинга в Токио. По противодействию Северной Корее в данном вопросе Япония планирует и дальше взаимодействовать с США, Южной Кореей и другими странами. Власти надеются добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова. В Токио собирают и анализируют информацию, получаемую от разведки.

Развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи является угрозой миру и безопасности Японии и международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что 7 сентября Верховное народное собрание КНДР приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ включает в себя 11 пунктов. В них говорится о предназначении ядерного арсенала, состава ядерных сил, контроле над ними, принципах и условиях использования.

В кабмине Японии заявили о намерении побуждать ОПЕК+ расширять добычу нефти.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch