В кабмине Японии заявили о намерении побуждать ОПЕК+ расширять добычу нефти

Хирокадзу Мацуно оценил решение альянса снизить квоты на октябрь.

Японское правительство намерено усиливать воздействие на страны - члены ОПЕК+, чтобы побудить их к увеличению добычи нефти. Соответствующее заявление в ходе регулярной пресс-конференции в Токио сделал генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Таким образом чиновник прокомментировал журналистам постановление энергетического альянса снизить квоту на производство нефти в следующем месяце (октябре).

Япония с такой целью станет укреплять координацию со странами - потребителями нефти и международными организациями. Мы напряженно следим за тенденциями на мировом энергетическом рынке и их воздействием на экономику нашей страны. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Власти Японии в связи с энергетическим кризисом продолжат политику государственных субсидий. Это решение должно помочь снизить негативный эффект от роста цен на топливо.

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