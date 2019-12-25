  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В кабмине Японии заявили о намерении побуждать ОПЕК+ расширять добычу нефти
Сегодня, 9:25
68
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В кабмине Японии заявили о намерении побуждать ОПЕК+ расширять добычу нефти

0 0

Хирокадзу Мацуно оценил решение альянса снизить квоты на октябрь.

Японское правительство намерено усиливать воздействие на страны - члены ОПЕК+, чтобы побудить их к увеличению добычи нефти. Соответствующее заявление в ходе регулярной пресс-конференции в Токио сделал генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Таким образом чиновник прокомментировал журналистам постановление энергетического альянса снизить квоту на производство нефти в следующем месяце (октябре).

Япония с такой целью станет укреплять координацию со странами - потребителями нефти и международными организациями. Мы напряженно следим за тенденциями на мировом энергетическом рынке и их воздействием на экономику нашей страны.

Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Власти Японии в связи с энергетическим кризисом продолжат политику государственных субсидий. Это решение должно помочь снизить негативный эффект от роста цен на топливо.

Путин объяснил, почему именно Россия — страна восходящего солнца.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch

 

Теги: кабмин, нефть, опек плюс, хирокадзу мацуно, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии