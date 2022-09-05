Глава РФ напомнил о большой территории государства.

Российский президент Владимир Путин объяснил, почему именно Россия — страна восходящего солнца. Глава государства в рамках всероссийского молодежного экологического форума на Камчатке заметил, что территория РФ располагается восточнее Японии и Новой Зеландии. На сессии "Экосистема. Заповедный край" один из участников мероприятия заметил, что с Камчатки начинается Россия. лидер страны уточнил, что началом является человек вне зависимости от того, где именно он проживает.

Восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Там же всего 60 километров пролив и все - дальше уже американский континент. Владимир Путин, президент РФ

Путин возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим.

Видео: Вконтакте / Всероссийский экологический форум "Экосистема"

Фото: Алексей Куденко, Kremlin.ru