Путин возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим

Глава РФ рассказал о причинах трагедии в ДНР и ЛНР.

Российский президент Владимир Путин возложил вину за ситуацию, которая складывается на Донбассе, на киевский режим. По мнению главы государства, трагедия в регионе является результатом деятельности сложившегося на Украине неонацистского режима, пришедшего к власти в 2014 году, а все попутки урегулировать кризис мирным путем не увенчались успехом. Соответствующей информацией политик поделился с участниками мероприятия на Камчатке, которое проводится в рамка всероссийского молодежного экологического форума.

…Который в 2014 силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все происходит до сих пор. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства считает, что долгом России будет оказать помощь жителям Донбасса, поэтому страна занимается сейчас данной задачей.

Ранее Сергей Иванов обвинил Greenpeace в фальсификациях данных.

Фото и видео: Вконтакте / Всероссийский экологический форум "Экосистема"