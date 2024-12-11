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Япония попросила США освободить ее компании от пошлин на сталь и алюминий

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Ёдзи Муто сообщил о запросе, сделанном в адрес администрации Белого дома.

Власти в Токио попросили американскую администрацию при президенте, члене Республиканской партии Дональде Трампе освободить японские компании от пошлин на сталь и алюминий в размере 25 процентов. Соответствующее заявление в ходе правительственного брифинга с местными журналистами сделал министр по экономике, торговле и промышленности Ёдзи Муто. Иностранный чиновник сообщил СМИ о том, что что федеральному правительству в Вашингтоне уже направлен запрос. Сейчас кабинет министров внимательно следит за развитием событий и станет предпринимать необходимые меры, исходя из анализа действий Белого дома в отношении японских компаний-производителей.

Мы направили администрации США соответствующий запрос.

Ёдзи Муто, министр по экономике Японии

Напомним, что 10 февраля президент США Дональд Трамп распорядился с 12 марта ввести пошлины в размере 25 процентов на весь импорт стали и алюминия. 

Премьер Японии извинился за высказывания чиновников о ядерной свалке на Курилах.

Фото и видео: YouTube / metichannel

Теги: алюминий, ёдзи муто, минэкономики, пошлины, япония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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