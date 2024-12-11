Сигэру Исиба считает, что его коллеги проявили халатность и высокомерие.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принес на заседании местного парламента свои извинения за неуместные одобрительные высказывания двух японских чиновников относительно организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на территории южных Курильских островов при условии их передачи от Москвы к Токио. Глава иностранного правительства отреагировал на вопрос, заданный ему депутатам ключевой в стране оппозиционной Конституционно-демократической партии Хироси Камии. По теме также выступили министр экономики, торговли и промышленности страны Ёдзи Муто и министр по делам Окинавы и "северных территорий", как в Японии называют российские южные Курилы. Экперт бъяснили законодателям, что тоже были удивлены, когда услышали подобные публичные высказывания от своих коллег.

Такого не должно было произойти. Я считаю, что имели место халатность или высокомерие. В качестве ответственного лица правительства я приношу извинения. Сигэру Исиба, премьер-миистр Японии

Задавший вопрос Хироси Камия выступил с просьбой к японскому правительству не допустить повторения таких высказываний со стороны чиновников. Парламентарий добавил, что слова ранят бывших японских жителей с курильских островов. Он также выразил обеспокоенность тем, что данные речи от властейф могут быть восприняты как неверный сигнал, что негативно скажется на отношениях с Россией.

В программную речь Исибы вернулись слова о поддержке Киева и санкциях против РФ.

Фото: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）