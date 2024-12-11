В программную речь Исибы вернулись слова о поддержке Киева и санкциях против РФ

Формулировка о том, что власти из Токио продолжат продвигать политику санкционного давления в отношении России и будет оказывать дальнейшую поддержку Украине, вернулась в программную речь японского премьер-министра Сигэру Исибы. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с законодателями в своей официальной речи. Местный председатель правительства выступил перед членами местного парламента с программной речью. Мероприятие состоялось на открытии новой сессии, которая продлится 150 дней. Ранее, в ноябре 2024 года, выступая с аналогичной речь, Исиба не произносил эти слова по поводу запретов в адрес Москвы и помощи для Киева.
И впредь продолжим активно продвигать поддержку Украины и санкций в отношении России
Сигэру Исиба, премьер-министр Японии
Упоминая украинский кризис, как и в двух предыдущих выступлениях перед парламентом, Сигэру Исиба ограничился общей критикой действий Кремля.
Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с РФ.
Фото и видео: YouTube / FNNプライムオンライン
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