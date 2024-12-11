Сигэру Исиба в очередной раз напомнил о существующих разногласиях с Москвой.

Педседатель японского правительства Сигэру Исиба в очередной раз подтвердил информацию о том, что ласти в Токио сохраняют внешнеполитический курс на "решение территориальной проблемы" с курильскими островами, а также заключение мирного договора с Москвой. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с законодателями в своей официальной речи. Премьер-министр страны выступил перед членами местного парламента с программной речью. Он признал факт того, что в двусторонних отношениях с Россией есть некоторые сложности. Премьер Японии уже дважды озвучивал такую формулировку вопроса в своих предыдущих обращениях к парламенту. Эти же слова использовал и его предшественник на доджности - Фумио Кисида.

Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. Сигэру Исиба, премьер-министр Японии

Напомним , что Москва и Токио с середины XX века проводили переговоры друг с другом с целью выработки мирного соглашения по результатам Второй мировой войны. Ключевым препятствием на пути к этому соглашению остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания конфликта весь архипелаг был включен в состав Советского Союза. До сих пор Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых территорий. После введения Токио антироссийских западных санкций в связи с украинским кризисом и проведением Россией СВО, наша страна прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора.

Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина.

Фото и видео: YouTube / FNNプライムオンライン