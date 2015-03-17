Сигэру Исиба повторил тезисы об отношении к России перед парламентом.

Глава японского правительства Сигэру Исиба заявил местным парламентариям о том, что его кабинет министров сохраняет внешнеполитический курс на "решение территориальной проблемы" и заключение мирного договора" с Москвой. Это происходит несмотря на текущие сложности, существующие в японско-российских отношениях. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с законодателями в своей официальной речи. Таким образом спикер слово и слово повторил ту формулировку, которую уже озвучивал в октябре 2024 года, когда выступал перед политиками с первой на момент избрания программной речью.

Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. Сигэру Исиба, премьер-министр Японии

Напомним, что Москва и Токио с середины XX века проводили двусторонние переговоры с целью выработки мирного соглашения по результатам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к заключению соглашения остаются территориальные разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых земель. МИД РФ неоднократно упоминал о том, российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит никакому сомнению.

Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина.

Фото и видео: YouTube / ANNnewsCH