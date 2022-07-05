Япония попросила Россию разъяснить указ Путина о проекте "Сахалин-2"

По указу президента РФ оператор проекта Sakhalin Energy заменят на новое российское юрлицо.

Правительство Японии попросило Россию разъяснить указ президента страны Владимира Путина о проекте "Сахалин-2". Об этом заявил на пресс-конференции глава японского МИД Есимаса Хаяси.

Речь идет о подписании Путиным указа, согласно которому оператор проекта Sakhalin Energy заменят на новое российское юрлицо. Также согласно указу имущество компании перейдет в собственность России. Хаяси отметил, что "Сахалин-2" является важным проектом для обеспечения стабильных энергопоставок для Японии.

Указ президента Путина не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Есимаса Хаяси, глава МИД Японии

Ранее мы сообщали, что Япония намерена защищать интересы в проекте "Сахалин-2".

Видео: YouTube / 外務省 / MOFA