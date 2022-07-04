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Япония намерена защищать интересы в проекте "Сахалин-2"

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Власти страны совместно с бизнесом будут делать все, чтобы защищать стабильные поставки сжиженного природного газа.

Власти Японии намерены защищать интересы в проекте "Сахалин-2". Об этом заявил на пресс-конференции заместитель генсека кабинета министров Сэйдзи Кихара.

По его словам, японские власти совместно с бизнесом будут делать все, чтобы защищать стабильные поставки сжиженного природного газа. Кихара отметил, что в Токио собирают информацию о решении Москвы передать управление проектом российской стороне с целью понять, как это повлияет на доли японских корпораций.

С точки зрения обеспечения электроэнергией и газом "Сахалин-2" является важным проектом для Японии.

Сэйдз Кихара, заместитель генсека кабмина Японии

Ранее премьер Японии заявил о планах G7 снизить цены на российскую нефть вдвое.

Видео: YouTube / s zkeyのスーシーch

Теги: сахалин-2, сэйдзи кихара, япония
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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