Премьер Японии заявил о планах G7 снизить цены на российскую нефть вдвое

Он отметил необходимость показать, что "любое насилие имеет высокую цену".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах G7 снизить цены на российскую нефть вдвое. Об этом он рассказал в ходе выступления в Токио в рамках предвыборной кампании.

По словам Кисиды, потолок цены на нефть из России намерены установить на уровне в половину от ее нынешней стоимости. Он также заявил о планах создать механизм, который не допустит покупку нефти по цены выше установленной.

Глава японского правительства отметил необходимость показать, что "любое насилие имеет высокую цену".

Ранее глава ЕК объяснила, как ЕС будет бороться против российской нефти.

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