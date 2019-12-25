Глава ЕК объяснила, как ЕС будет бороться против российской нефти

Урсула фон дер Ляйен рассказала о необходимости установки потолка цен на энергоресурсы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила журналистам, как Евросоюз будет бороться против российской нефти, покупая этот энергетический ресурс "за достойную цену". Чиновница напомнила о том, что лидеры региона планируют уходить от использования энергоресурсов, приходящих из РФ.

Нельзя, чтобы Путин взял эту нефть и пошел с ней на мировой рынок. Тогда цены вырастут, и он будет набивать свою военную казну. Поэтому нужно создать более широкий альянс, который сказал бы, что мы готовы платить достойную цену, но не заоблачную. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕК подчеркнула, что европейские лидеры готовы вознаграждать компании за добычу нефти. При этом в Брюсселе намерены установить потолок стоимости, по которой можно будет продавать энергоресурсы в ЕС. Журналистка спросила Урсулу фон дер Ляйен о том, будет ли ЕС получать энергетическую поддержку из Индии или Китая. Руководитель ЕК уточнила, что данный вопрос находится в стадии обсуждения, но пока что это "сложно и нетривиально". Она призвала попробовать такое сотрудничество.

Глава ЕК выступила за общение с Путиным в рамках саммита G20.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт